VIDEO: Maestra rompe en llanto por lo mal que la tratan sus alumnas

“Yo les he explicado miles y miles y miles de veces que el respeto es lo más importante, no solo porque soy su profesora, sino porque soy una persona”, cuenta entre lágrimas la maestra.

En redes sociales, un video grabado por una maestra, quien rompe en llanto al revelar lo mal que la tratan sus alumnas, ha generado un debate entre quienes lo han visto. La profesora, identificada en TikTok con el usuario, @_alerd (Akalia) y originaria de Chile, relata su frustración al no poder ejercer su profesión con propiedad, pues, asegura, no logra obtener de vuelta el respeto que ella sí ofrece a sus estudiantes, y también reconoce que podría incluso no terminar la carrera por lo mal que la está pasando.

“Estoy estudiando Pedagogía en Educación Física, y mi práctica profesional es en un colegio. Se supone que son dos semestres, pero yo no sé si me los puedo los dos. En verdad me va a dar un poco lo mismo ‘echarme’ (reprobar) las prácticas. No doy más”, cuenta. “Tengo un curso que es séptimo básico y, en verdad (las alumnas), hacen lo que quieren conmigo. Les doy lo mismo”.

“Yo doy la explicación, ellas me miran y me ignoran; me miran y siguen conversando. También me responden. Les digo: ‘Hagan esto’, y me dicen: ‘No’; me responden así. Cuando estamos con actividades, no las hacen; juegan, se van, conversan, se quedan acostadas”, relata.

“Yo les he explicado miles y miles y miles de veces que el respeto es lo más importante, no solo porque soy su profesora, sino porque soy una persona. También se burlan de mí. Entre ellas se secretean; me miran y se ríen. Cuando estoy diciéndoles que el respeto es importante, se tiran miradas y hacen cosas raras que yo logro entender porque también tuve su edad, y se ríen de mí”, lamenta la maestra, visiblemente afectada.

“Eduquen a sus hijos”

@_alerd explica que decidió grabar el video porque necesitaba desahogarse, pero también hace un llamado a los padres de familia a educar a sus hijos e hijas, pues cree firmemente que “la primera educación viene de la casa”.

“Hoy día lloré. La verdad es que esto me tiene súper mal. Tampoco es la idea darles pena, pero es un llamado a educar a tus hijos y a tus hijas. No puede ser que me traten así, porque la primera educación viene de la casa. No puede ser que me traten así; no puede ser que traten a nadie así”, cuenta la maestra al romper en llanto.

“Soy una persona y tengo sentimientos al igual que todo el mundo. Les dije que me merezco el respeto que ellas piden, porque cuando ellas me hablan, yo las escucho. Obviamente, no puedo hacerles caso en todo porque yo soy la profesora, pero no está bien lo que están haciendo. Y bueno, es un llamado a educar a sus hijos, para que nadie pase por esto (…) Yo sí creo firmemente que es por la educación que tienen en sus casas, porque no todas las niñas son así; hay unas que son un amor, y por culpa de las que se portan mal tengo que llamarles la atención a todas”, finaliza.

Tras la publicación del video, que se hizo viral no solo en TikTok sino en varias redes sociales, acumulando millones de reproducciones, @_alerd compartió un nuevo clip en el que agredeció los comentarios de apoyo que recibió, aunque reconoció que también fue blanco de duras críticas. “Hay que centrarse en lo bueno. Lo positivo de esta situación es que por lo menos di a conocer una realidad que vivimos todos los profesores, o la mayoría. Para mí es importante que se intente cambiar esta situación y los malos tratos que hay por parte de los alumnos”, comenta.

