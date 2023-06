VIDEO: Explosión en un restaurante deja más de 30 muertos en China

Las imágenes mostraban a bomberos trabajando en el lugar, mientras una enorme columna de humo emanaba de la fachada destruida del restaurante.

Una explosión, provocada por una fuga de gas, destruyó un restaurante donde se preparaban barbacoas en la ciudad de Yinchuan, en el noroeste de China, dejando 31 muertos, informaron este jueves medios estatales.

El siniestro se produjo a eso de las 20:40 horas del miércoles, en el restaurante Fuyang Barbecue, ubicado en una zona residencial del centro de Yinchuan, capital de la región autónoma de Ningxiaen, en la víspera de tres días feriados por la Fiesta del Barco del Dragón, cuando miles de personas salen y socializan con sus amigos.

Las imágenes de la televisión estatal CCTV mostraron una docena de bomberos trabajando en el lugar, mientras salía humo de un enorme agujero en la fachada del restaurante. También había fragmentos de vidrio y otros escombros en la calle donde hay otros restaurantes y lugares de entretenimiento.

#Ningxia #China🇨🇳- Gas tank explosion with smoke emitting from fire burning inside the Fuyang Barbecue Restaurant on Minzu South Street in #Xingqing District of #Yinchuan, high number of causalities and wounded reported by Fire & Rescue authorities amid rescue operation pic.twitter.com/oPRKkMH4K6

— CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) June 22, 2023