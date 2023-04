VIDEO: Momento de la explosión del cohete Starship, de SpaceX, tras su lanzamiento

Elon Musk, dueño de SpaceX, había moderado las expectativas diciendo que era poco probable que alcanzara la órbita en el primer intento.

El cohete Starship, desarrollado por la empresa estadounidense SpaceX para viajes a la Luna y Marte, explotó durante su primer vuelo de prueba poco después de despegar desde la base espacial Starbase, en Boca Chica, Texas, según se pudo ver en una transmisión en vivo de la compañía.

El gigantesco cohete despegó con éxito a las 08:33 horas (locales). Estaba programado que el propulsor se separara de la cápsula Starship tres minutos después del lanzamiento, pero la separación no se produjo y el cohete explotó.

Si la separación hubiera sido exitosa, Starship, que tenía seis motores propios, debía haber continuado su ascenso hasta una altitud a más de 150 kilómetros, antes de caer en el Pacífico tras completar una vuelta casi completa de la Tierra. Pero superar todos estos pasos en el primer vuelo de prueba habría sido una verdadera proeza.

Starship consistía en una potente primera etapa, llamada Super Heavy y equipada con 33 motores, y una segunda etapa, la nave espacial Starship que por extensión daba nombre a todo el cohete. Con 120 metros, era más alto que el nuevo megacohete de la NASA, SLS (98 metros), que despegó por primera vez en noviembre, y que el legendario Saturno V, el cohete del programa lunar Apolo (111 metros).

SpaceX había realizado con éxito una prueba de encendido de los 33 motores en febrero, pero Super Heavy y Starship nunca habían volado juntos. El vuelo de prueba estaba destinado a evaluar su rendimiento en configuración completa.

El multimillonario Elon Musk, dueño de SpaceX, había moderado las expectativas, diciendo que era poco probable que alcanzara la órbita en el primer intento. Indicó esperar al menos que la plataforma de lanzamiento no fuera destruida por la explosión de los motores de Super Heavy al encenderse, ya que reconstruirla podría llevar “meses”.

Starship debe poder transportar y poner en órbita hasta 150 toneladas de carga. En comparación, el cohete Falcon 9, también de SpaceX, solo puede transportar poco más de 22 toneladas a la órbita terrestre baja. Pero la verdadera innovación de Starship es que debe ser totalmente reutilizable, algo que Musk cree que se puede lograrse en “dos o tres años”.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023