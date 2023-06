Argentina y Lionel Messi revolucionan China con duelo ante Australia

Para Argentina, es la segunda gira que realiza después de obtener su tercera Copa del Mundo hace seis meses, en Lusail, en una inolvidable final ante Francia. A la vez el primer tour luego de dos amistosos en los que celebró junto a sus hinchas, con un 2-0 sobre Panamá y un rotundo 7-0 frente a la débil Curazao.

Australia, entonces, supondrá también un examen atractivo para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que ha decidido convocar a buena parte de la base mundialista, y algunos nombres a los quiere empezar a ver en acción, entre ellos el talentoso delantero Alejandro Garnacho, de Manchester United.

En suelo chino, Messi dio una entrevista al sitio local Titan Sports, y allí, sobre su futuro, insistió en que “lo dije algunas veces, creo que no [voy a jugar en 2026], que este fue mi último Mundial. Ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo. No he cambiado de opinión sobre eso”.

El astro rosarino, que disputó cinco mundiales, no jugará el siguiente amistoso contra Indonesia en Yakarta el lunes 19, y se tomará unas semanas de vacaciones antes de continuar su carrera en Inter Miami, de la MLS, club al que se unirá probablemente en julio.

Scaloni contento

Scaloni dijo estar “contento” con la decisión de Messi de fichar para el Inter Miami.

“Estoy contento de que haya decidido irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravillas. Va a estar bien y feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos. Más allá de la liga o el país que sea, lo importante es que se sienta bien, y ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien. Messi lo tiene bien merecido”, expresó Scaloni este miércoles en rueda de prensa en Pekín.

El último en sumarse a la delegación fue Julián Álvarez, el delantero de Manchester City, recién llegado de Gran Bretaña tras los festejos por la consagración de los ‘Citizens’ en la Champions League el sábado pasado, por lo que se prevé que no será tenido en cuenta por Scaloni para el encuentro ante los oceánicos.

El conductor de la Albiceleste empieza a pensar en los cotejos de las Eliminatorias al Mundial-2026 que comenzarán a fines de septiembre próximo, y aunque tiene una base fuerte, Scaloni busca estar atento a posibles variantes.

En este contexto, y ante la ausencia de Lautaro Martínez (Inter) por temas físicos, Giovanni Simeone (Napoli) podría tener su posibilidad, al igual que Nicolás González (Fiorentina), recuperado ya de la lesión que lo dejó fuera de Catar a último momento.

#SelecciónMayor Una foto no puede tener tanto champagne 😎… La foto: pic.twitter.com/2kgUF0BQm1 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 14, 2023

Probables alineaciones

El encuentro se disputará en el Estadio de los Trabajadores de Pekin, con 70.000 espectadores asegurados tras agotarse los tickets, desde las 12H00 GMT del jueves, y estas son las posibles alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez – Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña – Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso – Lionel Messi, Ángel Di María y Giovanni Simeone o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Australia: Mathew Ryan – Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Kye Rowles y Jordan Bos – Dennis Genreau o Connor Metcalfe, Keanu Baccus, Aiden O’Neill y Cameron Devlin – Mitchell Duke y Brandon Borrello o Jamie Maclaren. DT: Graham Arnold.

*Con información de AFP.