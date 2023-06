Desaparece submarino que llevaba turistas a visitar restos del Titanic

Se ha lanzado una operación de rescate en el Atlántico Norte.

Un pequeño submarino que llevaba turistas a visitar los restos del gigantesco transatlántico británico Titanic, hundido en 1912 en el Atlántico Norte, desapareció este lunes, informó la Guardia Costera de EE. UU., que ha lanzado una operación de rescate. “Lo estamos buscando”, dijo a la AFP un miembro del Centro de Coordinación de Rescate de la fuerza costera de Boston, confirmando así una información publicada por medios locales. Canadá informó que también participa en la búsqueda con un barco y un avión.

NEW: U.S. Coast Guard on missing sub: “The vessel was designed with a 96-hour sustainment capability, if there was an emergency onboard, and so we’re … making the best use of every moment of that time.”https://t.co/dRgWB3OtT7 pic.twitter.com/RGU6Wb9JGe

— Breaking911 (@Breaking911) June 19, 2023