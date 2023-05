Uganda promulga controvertida ley contra la homosexualidad

El presidente Museveni pidió en abril a los diputados precisar en el texto que "ser homosexual" no es un crimen, pero que sí lo es mantener relaciones entre personas del mismo sexo.

Uganda promulgó este lunes una controvertida ley contra la homosexualidad, una norma criticada por gobiernos occidentales y considerada como una de las más represivas del mundo. “El presidente aprobó el proyecto de ley contra la homosexualidad 2023“, anunció la oficina del mandatario, Yoweri Museveni, en un comunicado en su cuenta de Twitter.

El presidente Museveni pidió en abril a los diputados precisar en el texto que “ser homosexual” no es un crimen, pero que sí lo es mantener relaciones entre personas del mismo sexo. La enmienda clarificó que no es delito la orientación sexual, pero sí los “actos“, que pueden ser castigados con cadena perpetua.

President @KagutaMuseveni has assented to the Anti-Homosexuality Bill 2023. It now becomes the Anti-Homosexuality Act 2023. pic.twitter.com/fDQpmE2W9X

— State House Uganda (@StateHouseUg) May 29, 2023