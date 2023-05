La dura batalla por la deuda se traslada al Congreso de Estados Unidos

Un principio de acuerdo para evitar un catastrófico default de Estados Unidos alcanzado tras maratónicas negociaciones se enfrenta desde este domingo al desafío de conseguir la aprobación del Congreso.

Aunque el pacto tentativo anunciado el sábado por el presidente Joe Biden y el líder republicano Kevin McCarthy alejó al país del precipicio económico, sus compromisos no tienen garantizado el apoyo necesario para una aprobación rápida en la Cámara de Representantes (Baja) y el Senado.

Y mientras tanto, el reloj sigue avanzando hasta la fecha límite del 5 de junio, cuando el Tesoro estima que el gobierno comenzará a quedarse sin dinero para pagar sus cuentas y honrar sus deudas.

In the negotiations, Republicans fought for and achieved the most consequential work requirements in a generation.

This is a win for taxpayers → we are no longer going to borrow money from China to pay a work-capable adult without any dependents to sit at home on their couch. pic.twitter.com/9Qyw0UKTQa

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 28, 2023