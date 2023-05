Real Madrid y Barcelona confirman Clásico en Dallas, Estados Unidos

Los equipos españoles han programado una serie de partidos para mostrar su talento a los aficionados al fútbol estadounidense, y el punto culminante de esta gira será el clásico en el AT&T Stadium, hogar de los Dallas Cowboys.

El Real Madrid y el Barcelona, dos de los clubes de fútbol más famosos y exitosos del mundo, han confirmado su gira de pretemporada en Estados Unidos en preparación para la temporada 2023/2024. Los equipos españoles han programado una serie de partidos para mostrar su talento a los aficionados al fútbol estadounidense, y el punto culminante de esta gira será el clásico entre Real Madrid y Barcelona el 29 de julio en el AT&T Stadium, hogar de los Dallas Cowboys.

Este enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona es uno de los partidos más esperados del año en el mundo del fútbol, y la rivalidad entre los dos equipos españoles se intensifica aún más cuando se juega en el extranjero. El encuentro en Dallas será el tercero en los últimos seis años que se juega en tierras estadounidenses, y ambos equipos esperan dar un espectáculo inolvidable para los fanáticos de ambos lados del Atlántico.

Champions collide on U.S. soil. The giants of the global game go head-to-head. Be a part of soccer history, sign up for ticket notifications now: https://t.co/lg8Lp7C5fW

This is your chance to watch @FCBarcelona and @realmadrid square off at #ATTStadium on July 29!… pic.twitter.com/fkJlh6F5yd

— AT&T Stadium (@ATTStadium) May 12, 2023