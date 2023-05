Guatemala se pronuncia por finalización del Título 42 de Estados Unidos

El Gobierno de Alejandro Giammattei hace un llamado a la población a no viajar de manera irregular y a no exponerse a los peligros que presenta la ruta migratoria.

Ante las noticias que han circulado sobre el anuncio de la inminente finalización de la aplicación del Título 42 de los Estados Unidos (EE. UU.), el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, instruyó a la red consular en México y EE. UU. a brindar asistencia, atención y protección consular a los guatemaltecos que así lo requieran, velando en todo momento por que sus derechos humanos sean respetados.

Asimismo, se hace un llamado a la población a no viajar de manera irregular y a no exponerse a los peligros que presenta la ruta migratoria, en la que de manera frecuente las personas migrantes son víctimas de los delitos de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y otros asociados con la migración irregular, para no poner en riesgo su integridad y la vida.

#COMUNICADO | Sobre acciones en relación con la finalización del Título 42 de Estados Unidos. 🔗 https://t.co/GYo7aTqwZw pic.twitter.com/jyuwlGwAGi — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) May 10, 2023

Cese del Título 42

Cabe reiterar, tal y como ha manifestado el Gobierno de Guatemala recientemente, que el posible cese del Título 42 no significa que se abran las fronteras de EE. UU. para todas las personas, ya que ese país continuará aplicando otras normas para expulsar, de manera inmediata, a todo aquel que ingrese a su territorio de manera irregular.

En ese sentido, el gobierno reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con otros países y socios de la región para contrarrestar la migración irregular por medio de acuerdos para proporcionar vías regulares de trabajo temporal en el exterior y así promover una migración segura, ordenada, regular y circular.

📄México propone financiamiento con impacto directo en las personas ante el fin del Título 42.https://t.co/nNkwsBC5Aw pic.twitter.com/yrhF9jwAfx — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 10, 2023

Estas oportunidades se gestionan únicamente por medio de las autoridades del Gobierno y sus respectivas institucionales ministeriales encargadas de la política laboral.

