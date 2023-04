El repentino cambio de logo en la plataforma ha dejado confundidos a los usuarios; esto dijo Elon Musk:

Muchos usuarios de Twitter se preguntan por qué la red social cambió su distintivo logo de pájaro azul por una imagen de un perro de raza Shiba Inu, un famoso meme llamado “Doge”. El cambio se dio en las primeras horas de este lunes, y se ve reflejado en la versión web de la plataforma.

Aunque, de momento, no hay una explicación oficial detrás del repentino cambio, el dueño de Twitter, el multimillonario empresario, Elon Musk, publicó una serie de tuits alusivos al movimiento. En uno de ellos, el magnate muestra un meme que hace referencia al “Doge”, y en otro una conversación antigua en la que dice: “Como lo prometí”, aludiendo a un hilo suyo en el que preguntó a sus seguidores si una nueva plataforma era necesaria. A esta interrogante uno de los tuiteros le respondió: “Solo compra Twitter y cambia el logo del pájaro por un ‘doge’”. Musk simplemente contestó con humor: “Jaja, eso sería genial”.

Al respecto, también vale la pena rescatar un tuit publicado por Musk el 14 de febrero de este año, en el que escribió “El nuevo Director Ejecutivo de Twitter es fantástico”, acompañado de un montaje de un perro vistiendo una camiseta con la palabra “CEO” (Chief Executive Officer, o Director Ejecutivo en español) en ella.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023