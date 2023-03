Al menos 23 muertos en Misisipi por tornado y tormentas

En redes sociales circulan aterradores imágenes y videos de lo ocurrido en Mississippi.

Al menos 23 personas murieron a causa de las violentas tormentas y al menos un tornado que azotaron a última hora del viernes el estado de Misisipi, en el sur de Estados Unidos, informaron autoridades el sábado.

La agencia de gestión de emergencias del estado, la MEMA, dijo que al menos cuatro personas estaban desaparecidas y decenas resultaron heridas, mientras que miles de usuarios de los estados de Misisipi, Alabama y Tennessee no tenían electricidad.

“La pérdida se sentirá en estos pueblos para siempre. Por favor, recen para que la mano de Dios esté sobre todos los que perdieron familiares y amigos.”

La MEMA teme que el número de muertos, “desgraciadamente”, aumente.

Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha en los condados de Sharkey y Humphreys, a unos 110 kilómetros al norte de Jackson, la capital del estado, precisó la agencia en Twitter.

Woodrow Johnson, un funcionario del condado de Humphreys, dijo a CNN que su esposa lo despertó asustada por el ruido. “Fue algo muy aterrador”, dijo Johnson, añadiendo que la casa de su vecino, un remolque, había “desaparecido por completo”.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el sábado a los residentes que “los peligros persistirán incluso después de que las tormentas se hayan ido”.

First Light of Rolling Fork Mississippi after a Violent #Tornado last night. #mswx @SevereStudios @MyRadarWX pic.twitter.com/NG0YcI3TQn

— Jordan Hall (@JordanHallWX) March 25, 2023