Huracán Sally se degrada, pero amenaza la costa de Estados Unidos

El huracán Sally, degradado a categoría 1, se acercaba este martes a la costa de Estados Unidos y amenazaba con inundaciones súbitas a los estados Alabama y Misisipi.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que Sally avanzaba con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora.

“Es posible que Sally produzca inundaciones repentinas potencialmente mortales hasta el miércoles”, advirtió el NHC, con sede en Miami.

Se prevé que el huracán toque tierra entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Life-threatening storm surge from Hurricane #Sally is expected from the Mouth of the Mississippi River to the Okaloosa/Walton County Line in the Florida Panhandle. Highest inundation expected along the Alabama coast, including Mobile Bay. https://t.co/IGqyxeC0LO pic.twitter.com/YAIwVflMBb

Ante la proximidad del ciclón, Alabama y Misisipi declararon estado de emergencia.

Tate Reeves, gobernador de Misisipi, detalló que se espera que Sally toque tierra alrededor de Biloxi durante la madrugada del miércoles.

“Las proyecciones de marejadas ciclónicas continúan siendo preocupantes, con marejadas costeras de entre cinco y ocho pies (1,5 a 2,4 metros)”, escribió Reeves. “Seguimos muy preocupados por la cantidad de lluvia”, añadió, detallando que algunas áreas podrían recibir hasta 50 centímetros.

Hurricane Sally is headed straight for Mississippi and it is now a Category 2. Make plans to evacuate low-lying areas. Emergency operators are ready to respond. This is the real deal, and it deserves your attention.

Be smart. Prepare for worst. Pray for the best.

— Tate Reeves (@tatereeves) September 14, 2020