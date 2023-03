Corrupción persiste en Guatemala señala informe anual del Departamento de Estado

El Departamento de Estado de los Estados Unidos compartió su informe anual de derechos humanos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló su informe anual sobre derechos humanos, en el que resalta la persistencia en las violaciones de derechos humanos ocurridas en países latinoamericanos.

Homicidios arbitrarios, torturas, condiciones “inhumanas” en prisiones y desapariciones forzosas, entre otros problemas significativos de derechos humanos, permanecieron en 2022 en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, reveló un informe anual publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Today we released the 47th annual Human Rights Report. #2022HRR demonstrates our commitment to advancing human rights across the globe. I invite you to take a moment and read the full report: https://t.co/yfDofbHrxK

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 20, 2023