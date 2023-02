Giammattei responde a señalamientos de corrupción en su Gobierno

El mandatario fue cuestionado en Univisión sobre distintos temas como la corrupción, migración y el encarcelamiento de José Rubén Zamora.

El presidente Alejandro Giammattei, fue cuestionado en Univisión, sobre el informe de la Organización de Transparencia Internacional, que coloca a Guatemala dentro de los 5 países más corruptos de América, juntamente con Haití, Nicaragua y Venezuela a lo que respondió que le parece “simpático”, ya que dicha organización nunca ha querido responder a quién hace las encuestas.

Destaco que el país cuenta con una Comisión Presidencial contra la Corrupción, aseguró que hay gente procesada, y que han desarticulado bandas incluso en la Policía Nacional Civil, “Hemos hecho una lucha frontal, pero no puedo resolver el mundo en cuatro años”, expresó en dicha entrevista.

Al ser cuestionado sobre distintas investigaciones de prensa en su contra, que lo señalan de recibir sobornos para la autorización de explotación minera y en la compra de vacunas rusas, manifestó que está involucrado en chismes, “esos reportajes los boto en un minuto, usted está diciendo una falacia, eso ya viene de gobiernos anteriores, yo no lo autorice”.

Migración

También fue cuestionado sobre la migración de guatemaltecos a los Estados Unidos, y expresó que mientras las políticas migratorias de los Estados Unidos no sean firmes continuará la migración.

Giammattei aseguró que el 93 por ciento de los guatemaltecos que migran lo hacen por razones económicas, 7 por ciento lo hacen por razones de seguridad, recordó que los guatemaltecos sufrieron grandes pérdidas por la pandemia del COVID-19, además de los fenómenos climáticos ETA, Iota, Amanda, Cristóbal, y en 2022, Fiona, Blass, Julia, que afectaron la agricultura del país.

También manifestó que tiene la fama de ser el “mata caravanas”, ya que desde que es presidente no ha pasado ninguna sola caravana en Guatemala, por lo que México esta agradecido.

Libertad de Prensa

Al ser cuestionado sobre si en Guatemala existe libertad de prensa, manifiesto que si, “todo mundo puede decir lo que se lea la gana, incluyendo mentiras.”, expresó.

Al ser cuestionado sobre las denuncias del presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, quien se encuentra en prisión, manifestó que no es un caso de la presidencia, es un caso de una investigación de extorsión, de lavado de dinero.

“Yo fui acusado una vez y yo fui a los tribunales, y demostré mi inocencia, en mi caso no he ido a juicio, en este caso la persona que es acusada de un delito no por ser periodista, sino por delitos cometidos como persona, como empresario, lo tiene que resolver en los tribunales de justicia”, expresó.

También fue cuestionado por los señalamientos del presidenciable Roberto Arzú; sin embargo, manifestó que no respondería, “Gracias a Dios, no me quedan años para ser presidente, yo termino el 14 de enero del año entrante, en este país no hay reelección Gracias a Dios, en este país quien decide quien participa en primera instancia es el Registro de Ciudadanos, en segunda Instancia el Tribunal Supremo Electoral, si hay impugnaciones resuelve la Corte Suprema de Justicia y si hay impugnaciones sobre eso resuelve Corte Constitucionalidad, ¿En dónde está la Presidencia de la República?”, concluyó en un adelanto de la entrevista que será publicada el próximo domingo.

