Así responde Embajada de Guatemala al portavoz del Departamento de Estado

Ned Price, portavoz Departamento de Estado de EE. UU. se refirió a la condena a Virginia Laparra, quien fue fiscal guatemalteca.

Guatemala, a través de la Embajada acreditada en Estados Unidos, respondió un tuit de Ned Price, portavoz Departamento de Estado de Estados Unidos, relacionado con la condena a Virginia Laparra, quien fue fiscal anticorrupción guatemalteca.

El portavoz estadounidense compartió en su cuenta de Twitter la preocupación por la condena impuesta a Laparra. “Nos preocupa profundamente la sentencia de @amnesty presa de conciencia, Virginia Laparra, a 4 años de prisión por su labor como fiscal anticorrupción”.

Además, añadió: “El enjuiciamiento selectivo de actores de la justicia y los medios socava el estado de derecho, la democracia y la prosperidad de Guatemala”.

We are deeply concerned about the sentencing of @amnesty prisoner of conscience, Virginia Laparra, to 4 years in prison for work as an anti-corruption prosecutor. The targeted prosecution of justice and media actors undermines Guatemalan rule of law, democracy, and prosperity.

The independence of the Judiciary in Guatemala ensures the resolution of legal conflicts in a constitutional and democratic state. Respect for the sovereignty of States and non-intervention in the internal affairs of a country are essential in bilateral and multilateral relations

— Embajada de Guatemala en Estados Unidos de America (@EmbaGuateUSA) December 17, 2022