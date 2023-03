Hombre de 30 años amenaza de muerte a Joe Biden

“Matar a todos los agentes federales en el acto y colgar a Biden”, declaró el sujeto.

Un hombre fue arrestado y acusado de amenazar de muerte al presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Joe Biden; a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer y a la comunidad LGBTQ, de acuerdo con una denuncia penal. Según información oficial, Randall Robert Berka II, de 30 años, entre el 18 de febrero y el pasado martes publicó varias amenazas violentas en una cuenta de YouTube.

La cuenta, que era pagada por la madre de Berka, se tituló “Matar a todos los agentes federales en el acto y colgar a Biden”, con un identificador de URL de “@killthefeds420”, según los registros judiciales.

USA v Randall Robert Berka, II – Criminal Complaint: “you could be like me and get guns and threaten to kill politicians. Im more than willing tot kill whitmer and I do live in Michigan. Ill assault her ugly face with my bullets. She was never s assaulted shes

too ugly for it…" pic.twitter.com/O9A8GreMAZ

