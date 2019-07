Estados Unidos incluye a exvicepresidente venezolano en lista de los más buscados

Nuevo capítulo de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Este miércoles, Washington decidió incluir al exvicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, en su lista de los más buscados, acusándole de narcotráfico.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) advierte que El Aissami, quien según apunta el portal Infobae también es investigado por sus vínculos con el grupo terrorista Hezbollah, "desempeña un papel significativo en el tráfico intencional de drogas".

El ICE difundió en sus redes sociales una ficha con el rostro de El Aissami, en el que apunta que este "facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela, para incluir el control de los aviones que salían de una base aérea venezolana y las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela".

#MostWantedWednesday Have you seen this #mostwanted #fugitive? He's wanted for international narcotics trafficking. https://t.co/mH0f1lVG0Q pic.twitter.com/cHmCEK5Vmt

— ICE (@ICEgov) July 31, 2019