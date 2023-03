Papa Francisco hace explosivas declaraciones sobre el celibato

“No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar”, dijo el papa Francisco en una entrevista publicada este viernes.

El papa Francisco habla sobre el celibato. En una entrevista concedida al medio argentino Infobae, publicada este viernes, el Papa se refirió a este y otros temas, generando polémica por sus declaraciones.

En el marco de la entrevistador, su interlocutor le preguntó a Francisco si, en el caso que el celibato no fuese obligatorio, consideraría que la existencia de sacerdotes con la posibilidad de estar casados, como hay en otras iglesias, podría colaborar para que más gente se sume al sacerdocio, a lo que el Papa respondió: “No creo. De hecho en la Iglesia católica hay sacerdotes casados; todo el rito oriental es casado. Todo. Acá en la Curia tenemos uno, hoy mismo me lo crucé, que tiene su señora y su hijo”.

“No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la Iglesia occidental es una prescripción temporal. No sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido; no es eterna como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre. En cambio, el celibato es una disciplina”, añadió el Papa.

El entrevistador insistió al Papa, preguntándole si consideraría que el tema del celibato podría revisarse, a lo que respondió de forma afirmativa: “Sí. De hecho, todos los de la Iglesia oriental están casados. O los que quieren. Ahí hacen una opción. Antes de la ordenación la opción por casarse o por ser célibes”, apuntó.

“¿Quién soy yo para juzgar?”

En la entrevista, el Papa también se refirió a las veces que ha hecho mención del tema de la homosexualidad. “Dije tres cosas sobre las personas de tendencia homosexual. Una en Brasil, en la que dije: ‘Si una persona de tendencia homosexual es honesta y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla?’. En el viaje de vuelta de Irlanda dije: ‘Yo les pido a los padres que si tienen un hijo o una hija con tendencia homosexual, que los tengan en su casa; que no los echen como castigo; que los acompañen’. Y la tercera fue en la entrevista con Associated Press, donde hablé de la criminalización. La criminalización es un problema serio: hay alrededor de 30 países que, de uno u otro modo, tienen criminalizado esto. Y casi 10, con la pena de muerte”.

