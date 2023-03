La reflexión del Papa Francisco tras el título de Argentina en Qatar 2022

El Papa Francisco confesó que no miró la semifinal y final del Mundial y reflexionó sobre el desarrollo de ambos encuentros: "Los argentinos empezamos las cosas con entusiasmo, pero nos damos por vencidos antes de tiempo".

El Papa Francisco, concedió una entrevista al portal Infobae, en el marco por sus diez años como Papa. El Sumo Pontífice tocó varios temas, pero no dejó escapar la posibilidad sobre el título de Argentina en Qatar 2022 y reflexionó sobre el reflejo de la sociedad.

El Sumo Pontífice, reveló que no vio los partidos de la Albiceleste en Qatar 2022 pero se permitió realizar una comparación con la idiosincrasia argentina.

Papa Francisco habla sobre el título de Argentina en Qatar 2022

En el marco por sus diez años como Papa, Francisco brindó una entrevista en la que se refirió a la actuación de la Selección Argentina y dejó una particular reflexión en base a dos de los partidos más importantes del Mundial: los cuartos de final ante Países Bajos y la gran final ante Francia.

En diálogo con Infobae, en primer lugar el Papa Francisco reveló que no vio a la Selección Argentina en el Mundial porque estaba con pilotos de la aerolínea AlItalia.

“En un momento que fui a buscar algo, cuando volví, uno me dijo ‘va ganando 3-0’, o 2-0 o 3-1, no me acuerdo. Y está bien dije, pero eso me hizo pensar una cosa que me permito decirla sin querer ofender, porque yo soy argentino también, pero un poco es nuestra idiosincrasia”, narró.

“En los dos partidos, el de Holanda y el final, comienza ganando 2-0; 3-1, ah, todos felices los argentinos; nos vamos al segundo tiempo y termina ganando los dos por un penal. Por casualidad. Los argentinos tenemos eso: empezamos con entusiasmo las cosas y tenemos una cultura, no sé, al menos yo la tengo, de dejar a la mitad. Y como que ya nos damos por vencidos antes de tiempo, o vencemos antes de tiempo. Sea en lo positivo o en lo negativo. Nos cuesta terminar el perfil de las cosas. Es una reflexión mía en base a estas dos cosas objetivas, nada más”, sentenció el Sumo Pontífice.

