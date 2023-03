Iniciativa 6189: Emiten dictamen favorable al “indulto a la pena de muerte”

La iniciativa aún deberá ser conocida por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, para su estudio y dictamen de manera separada.

La Comisión de Defensa del Congreso de la República emitió dictamen favorable sobre la Iniciativa 6189 que dispone crear la Ley para la aplicación del recurso de gracia o indulto de la pena de muerte en el país.

Esta fue presentada por los diputados Leopoldo Salazar Samayoa, Herber Armando Melgar Padilla, Javier Alfonso Hernández Franco, Ángel Francisco González Velásquez, Sergio David Arana Roca, Douglas Rivero Mérida y Shirley Joanna Rivera Zaldaña.

La iniciativa, que busca llenar un vacío legal en la aplicación del recurso de gracia aún deberá ser conocida por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, para su estudio y dictamen de manera separada.

#AHORA Comisión de Defensa del @CongresoGuate emitió dictamen favorablemente a la Iniciativa 6189, Ley para la Aplicación del Recurso de Gracia o Indulto de la Pena de Muerte en Guatemala. Aún falta que esta sea conocida por la Comisión de Derechos Humanos | Vía @JCChanta_EU pic.twitter.com/MEHqADzRJG — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) March 10, 2023

Indulto a la pena de muerte

Esta ley tiene por objeto dar cumplimiento a la totalidad de garantías y defensas de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes ordinarias en materia de la aplicación de la pena de muerte; estableciendo el procedimiento específico para la aplicación debida de dicha pena principal.

Entre las finalidades, los ponentes de la iniciativa señalan que con esta ley se puede determinar si en un caso concreto, a juicio del Jefe de Estado y bajo su estricta responsabilidad, procede conmutar la pena de muerte contenida en sentencia firme dictada por los órganos jurisdiccionales competentes para sustituirla por la privación de libertad regulada en la legislación penal vigente.

En enero pasado, el presidente Alejandro Giammattei pidió al Congreso de la República que devuelva el derecho de recurso de gracia en la Aplicación de la pena de muerte. Con este recurso el Congreso le devolvería al Presidente el derecho del recurso de gracia, para que la aplicación de la pena de muerte en Guatemala pueda ser efectiva.

“Porque no me temblaría la mano si son llevados a la pena de muerte a los que mataron a esa niña de 7 años en Villa Nueva, no me temblaría la mano en denegar recurso de gracia y que paguen con su vida los desgraciados que le desgraciaron la vida, no solo a la niña, sino a toda su familia”, expresó en una actividad pública.

