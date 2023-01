Giammattei retoma discusión sobre la aplicación de la pena de muerte

El Presidente, Alejandro Giammattei, intervino en el acto de graduación de la promoción número 54 de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El Presidente, Alejandro Giammattei, pidió al Congreso de la República que devuelva el derecho de recurso de gracia en la Aplicación de la pena de muerte, durante su intervención en el acto de graduación de la promoción 54 de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

También manifestó que los sicarios tienen que pagar por sus crímenes, llevándolos a los tribunales, y expresó que ojalá el Congreso le devolviera lo que la Constitución le dice al Presidente, el derecho del recurso de gracia, para que la aplicación de la pena de muerte en Guatemala pudiera ser efectiva, “Porque no me temblaría la mano si son llevados a la pena de muerte a los que mataron a esa niña de 7 años en Villa Nueva, no me temblaría la mano en denegar recurso de gracia y que paguen con su vida los desgraciados que le desgraciaron la vida, no solo a la niña, sino a toda su familia”, manifestó, en referencia al asesinato de Génesis Anayeli Ixcajoc Cristóbal, de 7 años, cuyo cuerpo fue semienterrado por sus supuestos captores y asesinos, capturados por PNC, en el primer día del año 2023.

El mandatario también pidió formalmente que la promoción de PNC que hoy se gradúa, lleve el nombre del agente de PNC, Mynor Anibal Morales Calat, quien murió en el cumplimiento del deber a manos de un grupo armado, durante un desalojo en la finca Monte María, de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz.

El agente se encontraba de servicio en la subestación 24-32 en Usumatlán, Zacapa, y brindó apoyo durante el desalojo realizado el pasado 25 de enero.

Giammattei también anunció que a partir de febrero habrá un incremento de Q600.00 para todos los integrantes de la PNC.

Otra propuesta sobre la pena de muerte

Diputados de la bancada Valor solicitaron el 4 de mayo de 2022, a la Comisión de Gobernación que emita dictamen favorable de la iniciativa que busca reactivar la pena de muerte en Guatemala. “Una vez más, el partido Valor ha tenido ‘el valor’ de poner en la mesa este tema”, expresó el diputado José Francisco Zamora.

Añadió que la población quiere que se discuta la posibilidad de aplicar la pena de muerte como una solución a la violencia e impunidad. “No podemos perder más tiempo”, añadió el congresista.

La iniciativa 5714, reformas a los Decretos Números 17-73 del Congreso de la República, Código Penal y 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, contempla la pena de muerte en los delitos, previamente establecidos, como parricidio, asesinato, plagio o secuestro (en caso de la muerte de la víctima) y magnicidio (asesinato del presidente o vicepresidente).

