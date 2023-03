Curruchiche: “No existe ninguna criminalización a periodistas ni a abogados de Zamora”

El jefe de la FECI, mediante un video, también mencionó que "todos los casos deben tratarse de conformidad con el ordenamiento jurídico guatemalteco".

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, dijo, por medio de un video, que el ente investigador no está en persecución de la libre emisión del pensamiento, ni el ejercicio periodístico, “de forma categórica manifiesto que no existe ninguna criminalización a periodistas, ni a los abogados del señor José Rubén Zamora”, mencionó.

Curruchiche indicó que “todos los casos deben tratarse de conformidad con el ordenamiento jurídico guatemalteco”, sin embargo, menciona que “resulta más que evidente que las personas o sectores que hoy se pronuncian en contra de las investigaciones ordenadas por juez, en anteriores ocasiones hayan aplaudido dichas decisiones, tal es el caso ‘amenazas, falsificación e influencias’ mediante el cual se condenó al Señor Rolando Moisés Pérez a 12 años de prisión por obstaculización de la acción penal, entre otros delitos.

Respecto de dicho caso, el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal ligó a proceso penal a Rolando Moisés Pérez por tres delitos: obstaculización a la acción penal, uso de documentos falsificados y usurpación de calidad. También fue enviado a prisión preventiva.

Sin embargo, también era señalado de manejar una cuenta de netcenter que utilizaba para atacar y amenazar a operadores de justicia.

“En el debate quedó demostrado que, a través de una cuenta de Twitter, se atacó, coaccionó, amenazó e intimidó a un exmandatario de CICIG y a operadores de justicia e incluso a periodistas”, dijo.

Pero también mencionó que ahora “llama la atención que esta condena fue aplaudida por diversos actores de la sociedad y quienes ahora alzan la voz en contra de la decisión judicial, situación que que su criterio evidencia un doble discurso e incongruencia”.

Caso de Zamora Marroquín

Por otro lado, según las palabras de Curruchiche, a partir de que se judicializó el caso del señor José Rubén Zamora Marroquín, se han generado una serie de publicaciones en los cuales de forma sistematizada, coordinada e irresponsable se ha atacado coaccionado y obstruido la investigación, tratando de influir de forma directa bajo amenazas e intimidaciones en el denunciante, testigos, fiscales y jueces, por lo que según el fiscal Curruchiche dicho accionar constituye un ataque a la administración de justicia y por consiguiente también a la independencia judicial.

Además, según dijo, se reitera que no se trata de persecución a la libre emisión del pensamiento, ni al ejercicio del periodismo, por lo que dice “de forma categórica manifiesto que no existe ninguna criminalización a periodistas ni a los abogados del señor José Rubén Zamora Marroquín”, agrega que durante el desarrollo de la audiencia el abogado defensor pudo haber impugnado la resolución del juez y no lo hizo.

Por último dice que en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, velan como funcionarios probos, independientes y responsables por el estricto cumplimiento de la ley para todos los guatemaltecos, agrega que de conformidad su mandato legal realizarán todas las investigaciones como siempre lo hemos hecho con “objetividad, imparcialidad y con estricto apego al principio de legalidad”.

Reacciona

Por su parte, el antecesor de Curruchiche en la FECI, Juan Francisco Sandoval, se refirió a lo expresado por el actual jefe de dicha fiscalía indicando que no tienen punto de comparación los casos citados.

“Uno de los mensajes intimidatorios decía: ‘Cuenta regresiva comunista basura, guerrilla vista, guerrilla muerta. Estamos de regreso J.J. Jaguar Justiciero y no perdonamos tus dos hijos controlados'”, escribió.

