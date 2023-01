Curruchiche afirma que lo que viene del caso Odebrecht sorprenderá a muchas personas

"Lo que piensen de mi no me interesa , me tienen sin cuidado lo que puede decir de mi persona", expresa Fiscal Rafael Curruchiche.

A través de una entrevista en el medio colombiano Revista Semana, el fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche reaccionó a las declaraciones del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la investigación en contra del actual Ministro de la Defensa de Colombia, y excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez, por el caso Odebrecht.

“Es muy peligroso para la institucionalidad de los países que se opine así, por eso es importante tener las dos versiones” afirmó Curruchiche, quien dijo que no quiso opinar sobre lo que dijo Iván Velásquez.

“No hay indicios de que Ivan Velásquez recibió dinero de Odebrecht, la investigación lo dirá…no importa si es el Papa Francisco o Joe Biden, en este país nadie es superior a la ley…Se han procesado a presidentes, magistrados fiscales”, manifestó el fiscal durante la entrevista.

El fiscal afirmó que lo que viene en el caso Odebrecht sorprenderá a muchas personas en Guatemala, ya que solo se estaba investigado en un 15% y ese 85% es lo que ahora investigan.

*Vendrán otras fases muy interesantes muy interesantes y creo que muchas personas van a sorprenderse, sobre todo aquí en Guatemala, de las fases que están por venir”, agregó.

Sin visa

Los entrevistadores le preguntan a Curruchiche si no contaba con visa estadounidense a lo que respondió que efectivamente, recibió la notificación, pero no existen más detalles, “Ddicen que es por que se están obstruyendo investigaciones, yo no estoy para quedar bien con nadie, me mueve la sed de justicia”, afirmó.

Sobre la solicitud de captura contra el abogado Juan Pablo Carrasco Degroote, cónsul honorario de Bulgaria, y presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala), el fiscal expresó que no le importa quien sea, “Por años, esta fiscalía fue utilizada para apoyar a un partido político, una candidata a la Presidencia que es Thelma Aldana, eso ya quedó atrás”, agregó.

También le preguntaron si la jueza Carol Flores que autorizó las capturas fue investigada por la CICIG, a lo que Curruchiche dijo que si…”pudo haber sido otra jueza que las autorizara, no veo nada sospechoso de lo que pueda resolver la jueza”.

Investigación

Curruchiche, anunció el pasado 16 de enero, la intención de la fiscalía de llevar ante la justicia a Velásquez, por supuestas acciones ilegales cuando fungió como jefe de la CICIG. Curruchiche dijo que Velásquez es señalado de avalar, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de “colaborador eficaz” (testigo protegido) de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.

El anuncio se suma a varias detenciones contra exfuncionarios de la CICIG y exfiscales de la FECI, la mayoría acusados de abuso de autoridad por el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos que la incluyó en 2021 en su listado de “corruptos y antidemocráticos”.

Vía Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7 FM*

