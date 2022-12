Biden: Estados Unidos tiene la “obligación moral” de regular las armas

El mandatario se pronunció cuando se cumplen 10 años de la matanza de Sandy Hook.

El presidente estadounidense, Joe Biden, emitió un comunicado este miércoles, cuando se cumplen el décimo aniversario de la matanza en la escuela primaria Sandy Hook, que dejó en total 28 muertos, incluido el tirador, haciendo un llamado a la regulación de armas en Estados Unidos.

En su mensaje, el mandatario afirmó que Estados Unidos tiene la “obligación moral” de regular más las armas de fuego y que debería “sentirse culpable” por no haberlo hecho ya. “Tenemos la obligación moral de aprobar y hacer cumplir leyes que puedan evitar que estas cosas se repitan”, dijo el presidente estadounidense en el comunicado. “Deberíamos sentir una culpa social por tardar demasiado tiempo en lidiar con este problema”, añadió.

“Estoy decidido a prohibir los rifles de asalto y los cargadores de gran capacidad”, afirmó el mandatario demócrata sobre una medida que sus rivales republicanos rechazan tajantemente.

Ten years ago, 26 Newtown families said goodbye to their loved ones for the last time.

20 first-graders and 6 educators died at the hands of a lone gunman.

We still struggle to fathom such loss. But in this darkness, may we find the strength to finish the work left undone.

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022