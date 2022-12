Estados Unidos confirma liberación de famosa basquetbolista detenida en Rusia

La liberación se dio en el marco de un intercambio de prisioneros entre Washington y Moscú, en el que también fue incluido un traficante de armas ruso.

Estados Unidos y Rusia confirmaron este jueves un intercambio de prisioneros de ambos países, entre los que se incluyó a la famosa basquetbolista estadounidense, Brittney Griner, encarcelada en territorio ruso por tráfico de cannabis. La deportista fue intercambiada por el célebre traficante de armas ruso, Viktor Bout, detenido, a su vez, en suelo estadounidense desde hace más de una década.

“El 8 de diciembre de 2022, en el aeropuerto de Abu Dabi, se completó con éxito el procedimiento de intercambio del ciudadano ruso, Viktor Bout, por la ciudadana estadounidense, Brittney Griner, que cumplían respectivamente penas en establecimientos penitenciarios en EE. UU. y Rusia”, informó el Ministerio de Exteriores ruso en Telegram.

Desde Washington, el presidente de estadounidense, Joe Biden, confirmó que Griner se encontraba a salvo y a bordo de un avión. “Está de camino a casa”, dijo el mandatario. Una de las abogadas de Griner en Rusia, Maria Blagovolina, también confirmó, por medio de Telegram, que el intercambio se llevó a cabo.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022