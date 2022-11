Videos muestran la destrucción que dejó el fuerte terremoto en Indonesia

Comercios, un hospital y un internado islámico de la ciudad sufrieron importantes daños durante el terremoto.

Videos captados por testigos y difundidos en las redes sociales mostraban la destrucción que dejó el fuerte terremoto de magnitud 5.6 que sacudió hoy, 21 de noviembre de 2022, la isla de Java, la principal de Indonesia, dejando al menos 56 muertos y más de 700 heridos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el epicentro del terremoto se ubicó cerca de Cianjur, unos 110 kilómetros al sudeste de la capital, Yakarta. Comercios, un hospital y un internado islámico de la ciudad sufrieron importantes daños durante el movimiento telúrico, según la prensa local. En Yakarta también se sintió la sacudida pero, de momento, no se registraron víctimas ni daños importantes, aunque miles de personas evacuaron edificios como medida de prevención.

