Indonesia demolerá el estadio donde se produjo estampida con 133 muertos

Joko Widodo, presidente de Indonesia, confirmó que el recinto será demolido y reconstruido según las normas de la FIFA.

Este martes el presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha dado a conocer que se demolerá y será reconstruido el estadio en el que al menos 133 personas murieron a causa de una estampida.

En cuanto al “estadio Kanjuruhan en Malang, vamos a demolerlo y reconstruirlo según las normas de la FIFA, con instalaciones apropiadas que garanticen la seguridad de los jugadores y los aficionados”, declaró Joko Widodo a la prensa tras reunirse con el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, de visita en Yakarta.

Buah tangan dari Presiden FIFA Gianni Infantino: jersey sepak bola FIFA bernomor punggung 1 dan bola resmi Piala Dunia Qatar 2022.

"Because now President is part of the FIFA team," kata Gianni Infantino. Terima kasih Presiden FIFA. pic.twitter.com/mHfjJu9aiv

— Joko Widodo (@jokowi) October 18, 2022