VIDEOS: Despegó con éxito la misión Artemis I, de la NASA, a la Luna

El cohete se elevó como una gigantesca bola de fuego la madrugada de este miércoles, desde el Centro Espacial Kennedy.

El cohete SLS de la NASA, el más potente del mundo, despegó este miércoles desde Florida, en medio de un ruido ensordecedor, rumbo a la Luna, en la primera misión sin tripulación del programa Artemis I de la agencia espacial estadounidense.

El cohete se elevó como una gigantesca bola de fuego a las 01:47 horas (locales), desde el Centro Espacial Kennedy. Tras dos cancelaciones de último momento por problemas técnicos, y luego dos huracanes que retrasaron el lanzamiento, el tercer intento resultó exitoso.

When we go, we go together.

The #Artemis team wants to thank everyone who helped us along the way toward the first launch of the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion. pic.twitter.com/9dBSBzQ6wI

— NASA Artemis (@NASAArtemis) November 16, 2022