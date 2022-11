Huracán Nicole se debilita a tormenta tropical pero provoca alerta en la Florida

En total, 45 de los 67 condados del estado se encontraban bajo estado de emergencia.

El huracán Nicole se debilitó a tormenta tropical tras tocar tierra el jueves en el estado de Florida, en el sur de EE. UU., informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) en un comunicado. “Nicole toca tierra en la costa este de Florida al sur de Vero Beach”, precisó el NHC.

Nicole pasó a ser un huracán de categoría 1 a una tormenta tropical. El ciclón, con vientos sostenidos máximos de 110 kilómetros por hora, pasó por Bahamas en su camino a la costa atlántica de Florida, donde se emitieron órdenes de evacuación obligatoria en tres condados.

4AM EST November 10 Key Messages for #Nicole: Tropical storm conditions, a dangerous storm surge and damaging waves, and heavy rainfall continue over a large area. See https://t.co/tW4KeFW0gB for more details. pic.twitter.com/QWk3GZMT1w

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 10, 2022