Seis muertos en exhibición de aviones de la Segunda Guerra Mundial

Los videos, que en pocos minutos ya circulaban por las redes sociales, muestran cómo una de las aeronaves se cruza en la trayectoria de la otra y es cuando ocurre el accidente.

Seis personas murieron al chocar dos aviones de la Segunda Guerra Mundial el sábado durante un espectáculo aéreo en el estado deTexas, informó un juez el domingo citando al médico forense del condado de Dallas.

Un bombardero Boeing B-17 Flying Fortress y un caza Bell P-63 KingCobra chocaron en el aire el sábado por la tarde, dijo el regulador de aviación estadounidense, la FAA, en un comunicado anterior.

Dos aviones chocaron el sábado durante un espectáculo en Dallas, Texas. El accidente ocurrió cerca de la 13:20 horas en la zona del Dallas Executive Airport, a la que rápidamente acudieron más de 40 unidades de las fuerzas policiales y los bomberos.

Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, sus siglas en inglés) se trata de un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 Kingcobra, que participaban de una demostración durante el Wings Over Dallas Airshow, que suele realizarse en la zona.

El Boeing-17 formaba parte de la colección de la Fuerza Aérea Conmemorativa, apodada “Texas Raiders”, y era uno de los nueve aún existentes en condiciones de volar. En tanto, el P-63 es un modelo un tanto más raro del que existen todavía unas 14 unidades -y sólo cuatro en condiciones de volar, incluido uno propiedad de la Fuerza Aérea Conmemorativa.

🚨#BREAKING: Mid-air collision reported at Dallas Airshow⁰⁰📌#Dallas l #Texas ⁰⁰Watch as two aircraft crash in A Mid-air collision reported at Wings Over Dallas Airshow in Texas the number of injuries are currently unknown One of the planes involved was a B-17 Bomber pic.twitter.com/GPf6Jxtf3P

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 12, 2022