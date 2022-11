Videos: tropas de Ucrania liberan Jersón, tras meses de ocupación rusa

Jersón es “nuestra“, proclamó, precisando que el ejército se encontraba en la periferia de la ciudad, aunque las “unidades especiales” ya habían entrado en la urbe.

Las tropas ucranianas liberaron este viernes la ciudad de Jersón, en el sur del país, y reivindicaron una “importante victoria” ante Rusia, que retiró sus fuerzas de la única capital regional que habían conseguido tomar en casi nueve meses de combates. “¡Hoy es un día histórico!“, declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Jersón es “nuestra“, proclamó, precisando que el ejército se encontraba en la periferia de la ciudad, aunque las “unidades especiales” ya habían entrado en la urbe.

Our soldiers report they had to slow down their advance because they are hugged and kissed so much. 💛💙 pic.twitter.com/aKEWsOPJM5

Imagine all the emotions on that square!

El Ministerio de Defensa anunció previamente que Jersón había vuelto “bajo control de Ucrania“. El ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, difundió un video en que se ve, según él, a habitantes de la localidad de Bilozerka, a pocos kilómetros de Jersón, arrancando un enorme cartel que proclamaba “Rusia está aquí para siempre”.

Este repliegue es una “importante victoria” y demuestra que “sin importar lo que haga Rusia, Ucrania va a ganar” la guerra, afirmó Kuleba. La retirada rusa, la tercera de envergadura desde el inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, representa un duro revés para el presidente Vladimir Putin, que proclamó a finales de septiembre la anexión de cuatro regiones ucranianas, entre ellas Jersón.

Putin había prometido defender “por todos los medios” esas regiones y amenazó entre líneas con recurrir al arma nuclear.

Pero ante la contraofensiva ucraniana lanzada a finales del verano boreal, el ejército ruso anunció el miércoles que abandonaba la parte norte de la región, incluida su capital homónima, para consolidar posiciones en la margen opuesta del río Dniéper, una barrera natural.

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!

To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2022