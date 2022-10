Rusia ataca Kiev con “drones suicidas” y pierde un avión militar

En total, a lo largo del día, "el enemigo realizó nueve ataques con misiles, 39 ataques aéreos, (disparó) hasta 30 proyectiles con lanzacohetes múltiples", resumió por la noche el Estado Mayor del ejército ucraniano.

Rusia lanzó el lunes decenas de ataques sobre Ucrania, algunos con “drones suicidas” en Kiev, que causaron al menos ocho muertos, y perdió un avión militar cerca de la frontera en un accidente en el que fallecieron 13 personas.

En total, a lo largo del día, “el enemigo realizó nueve ataques con misiles, 39 ataques aéreos, (disparó) hasta 30 proyectiles con lanzacohetes múltiples”, resumió por la noche el Estado Mayor del ejército ucraniano.

Además de la capital, fueron alcanzados los suburbios de Járkov y Sumy (noreste), Donetsk (este), Dnipropetrovsk (centro-este), Jersón y Mikolaiv (sur), agregó.

Los ataques dañaron infraestructuras cruciales de tres regiones, incluida Kiev, lo que dejó sin electricidad a “cientos de localidades”, indicó el primer ministro ucraniano, Denys Chmygal.

#Video appeared of the crash of the Su34 military plane.They show how the plane rapidly loses altitude

Russian #Su34 fighter jet crashed into a residential building due to the ignition of one of its engines,according to #Russian state #Media #RussiaUkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/Iozs6X3x0Q

