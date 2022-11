Elecciones de medio término en Estados Unidos: Máquinas en Arizona sufren problemas

Tan pronto como abrieron los centros de votación, uno de los colegios electorales ubicados en una biblioteca del centro tuvo problemas con sus máquinas.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos se han visto interrumpidas en Arizona por problemas técnicos que afectan a algunas máquinas en el condado más poblado del estado, anunciaron este martes las autoridades locales, asegurando, sin embargo, que esto no impide que los electores voten.

En el condado de Maricopa, que incluye la capital del estado del Gran Cañón, Phoenix, y sus alrededores, “aproximadamente el 20 %” de los 223 colegios electorales experimentan “un problema” con las máquinas encargadas de leer las papeletas, explicó Bill Gates, director de la junta de supervisores de esta región. “Estamos tratando de resolver este problema cuanto antes”, agregó Gates.

Here is a message from Chairman Bill Gates and Recorder Stephen Richer with an update for @maricopacounty voters on Elections Day. pic.twitter.com/OkQczCklGb

— Maricopa County Elections Department (@MaricopaVote) November 8, 2022