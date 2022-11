Polvo sospechoso en la oficina de candidata a la gobernación de Arizona

La candidata a gobernadora de Arizona recibió sobre con "polvo blanco sospechoso".

La policía en Estados Unidos investiga un polvo blanco sospechoso enviado por correo a la oficina de Kari Lake, candidata republicana a la gobernación de Arizona, informaron medios estadounidenses el domingo, dos días antes de cruciales elecciones de mitad de mandato en el país.

Las autoridades confiscaron dos sobres en Phoenix que fueron enviados a un laboratorio del FBI para su análisis, según el diario Daily Beast, que cita al vocero de Lake, Colton Duncan.

UPDATE: I have just arrived to the Kari Lake office in Phoenix shutdown after a possible deadly incident last night, FBI and bomb squad responded pic.twitter.com/X6D2vDp4p5

— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) November 6, 2022