Biden promete consagrar derecho al aborto si demócratas ganan elecciones

“El primer proyecto de ley que enviaré al Congreso será codificar Roe v. Wade”, dijo Biden en un discurso.

El presidente Joe Biden prometió este martes que el primer proyecto de ley que promulgará si los demócratas mantienen el control del Congreso en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos consagrará el derecho al aborto en el país.

“El primer proyecto de ley que enviaré al Congreso será codificar Roe v. Wade”, dijo Biden en un discurso, refiriéndose al histórico fallo de la Corte Suprema que hace medio siglo legalizó el aborto en todo el país, y que en junio pasado fue anulado por el mismo tribunal.

A tres semanas de los comicios, la Casa Blanca multiplica los discursos, como el de este martes en Washington, en un intento por contradecir los pronósticos. Y es que el partido en el poder suele acusar el golpe en este tipo de elecciones, que se celebran cada dos años para renovar los escaños de la Cámara de Representantes, parte del Senado y decenas de gobernadores.

