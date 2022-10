FOTOS: Familiares de víctimas rompen en llanto tras veredicto contra autor de masacre escolar

“Rezo para que ese animal sufra todos los días de su vida en la cárcel. Y debería tener una vida corta”, dijo el padre de una de las víctimas, visiblemente afectado.

Familiares de las víctimas de la masacre en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, perpetrada el 14 de febrero de 2018 y en la cual murieron 17 personas, escucharon con dolor este jueves la lectura del veredicto por parte del jurado, que optó por pedir la cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, para Nikolas Cruz, autor de la matanza.

Después de deliberar todo el día el miércoles y brevemente el jueves, el jurado decidió que Cruz, ahora de 24 años, debería recibir cadena perpetua por los asesinatos de 14 estudiantes y 3 miembros del personal de la escuela. La solicitud de pena de muerte para el joven, quien se declaró culpable de la masacre el año pasado, debía ser unánime, pero uno o más de los 12 miembros del jurado encontraron que no estaba justificada debido a circunstancias atenuantes.

Tras escuchar el fallo, familiares de las víctimas en el sector para el público sacudieron la cabeza con incredulidad y algunos rompieron en llanto. “No podría estar más decepcionado por lo ocurrido hoy”, dijo Fred Guttenberg, cuya hija, Jaime, de 14 años, falleció en la masacre. “Estoy aturdido. Estoy devastado (…) Hay 17 víctimas que no han recibido justicia hoy. Este jurado ha fallado hoy a nuestras familias”, añadió.

11 of 17 counts have been read – all LIFE IN PRISON for #NikolasCruz .

Families in the gallery are in shock, angry, disbelief. Heads shaking. Anger on some faces. pic.twitter.com/fjxOGEMHXx

— Cathy Russon (@cathyrusson) October 13, 2022