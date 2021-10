Tiroteo en campus universitario deja un muerto y siete heridos

La universidad ha cancelado las clases hasta nuevo aviso.

Una persona murió y siete más resultaron heridas tras producirse un tiroteo en una fiesta cerca de la universidad estatal de Fort Valley, en Georgia, ubicada al sur de Estados Unidos, informaron este sábado las autoridades locales.

The GBI is investigating a shooting incident that happened at an off campus party in Fort Valley. A total of eight people were shot. Of the eight people, one person has died.

Active scene at 603 Carver Drive in Fort Valley. We will provide updates as we get more info. pic.twitter.com/N6yGaXUOyp

— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) October 23, 2021