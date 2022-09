Asamblea General de la ONU: Advierten de “tormenta perfecta” por guerra, clima y más

“No podemos seguir así”, alertó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al abrir la Asamblea General, que vuelve tras dos años de pandemia.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abrió este martes la Asamblea General de la ONU, con la advertencia de que el mundo se encuentra inmerso en una “tormenta perfecta” por temas como la guerra, la crisis del cima y la inseguridad alimentaria, entre otros. En su discurso, Guterres alertó a los dirigentes internacionales, reunidos en Nueva York, Estados Unidos, de la situación que, a su juicio, provocará un “invierno de protestas”.

“La crisis del poder adquisitivo se desata, la confianza se desmorona, las desigualdades se disparan, nuestro planeta arde, la gente sufre, sobre todo los más vulnerables” y a pesar de ello, “estamos bloqueados por una disfunción global colosal”, advirtió Guterres. “Estas crisis amenazan al propio futuro de la humanidad y el destino del planeta”, advirtió antes de vaticinar que “un invierno de descontento se perfila en el horizonte”.

A los estragos causados por la pandemia de Covid-19 se suma la guerra en Ucrania y la escalada de los precios de los alimentos y de la energía, los cuales han provocado la inseguridad alimentaria de millones de personas en el mundo.

Guterres reconoció su impotencia ante las “divisiones políticas que socavan el trabajo del Consejo de Seguridad, el derecho internacional, la confianza y la fe de la gente en las instituciones democráticas”. “No podemos seguir así”, alertó.

Our world is in big trouble.

Let’s develop common solutions to common problems — grounded in goodwill, trust, and the rights shared by every human being.

Let’s work as one, as a coalition of the world. As united nations. pic.twitter.com/roRwCwUoay

— António Guterres (@antonioguterres) September 20, 2022