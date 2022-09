Guatemala cambia de embajador ante la ONU

Luis Lam renunció para participar en las Elecciones Generales de 2023 y en su lugar fue nombrada Carla María Rodríguez Mancia.

Guatemala cambió de embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) esta semana. Luis Lam Padilla renunció al cargo debido a su aspiración política para un cargo de elección popular y en su lugar fue nombrada Carla María Rodríguez Mancia, la primera mujer en ese cargo diplomático por el país.

El cambio de embajador en la ONU sucedió el 16 de septiembre cuando Rodríguez Mancia presentó sus cartas credenciales ante el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres.

Este cambio de embajador se hizo a pocos días de la visita del presidente Alejandro Giammattei para pronunciar su discurso ante la ONU.

Ambassador Carla Maria Rodriguez Mancia,presented her credentials to @antonioguterres UN Secretary General. She is the new Permanent Representative of Guatemala 🇬🇹 and the first Guatemalan woman to hold this position #genderEquality #WomenInDiplomacy #MakingHistory @MinexGt 📸 UN pic.twitter.com/m7EwNeoqwx

— Guatemala en la ONU (@GuatemalaONU) September 16, 2022