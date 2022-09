VIDEO. Sobreviviente narra lo vivido en la tragedia de Xela

Una mujer relató cómo vio morir a su mamá y hermana al finalizar un concierto en Xelafer.

El miércoles, 14 de septiembre de 2022, se celebró el Festival de Independencia en Quetzaltenango como parte de las actividades de la Xelafer. Sin embargo, se convirtió en pesadilla para los asistentes, debido que al finalizar los conciertos (durante la madrugada del jueves) se desató una estampida humana que dejó nueve personas fallecidas y otras 20 heridas. Entre las víctimas mortales hay dos menores de edad, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Una de las sobrevivientes relató cómo vio morir a su madre y hermana de tan solo 12 años de edad, quienes viajaron de Malacatán, San Marcos, a xela para disfrutar de las actividades patrias sin pensar que todo acabaría en pesadilla.

“Nosotros íbamos saliendo y mi mamá nos dijo que nos viniéramos, antes de que terminara todo terminara y pudiéramos salir antes de la multitud. Entonces, cuando veníamos en la salida, empezaron a empujar, vinieron los de adelante se cayeron y todos se vinieron encima. A mí me jalaron, y me quedé solo con un tenis. Mi mamá quedó debajo y mi hermanita, y mis amigas también”, relató la mujer que sufrió golpes y heridas de consideración.

Aseguró que cuando se registró la avalancha humana no había seguridad o personal de los organizadores del evento para que pusieran orden al momento de retirarse de la explanada donde se llevó a cabo el show musical.

“Cuando se empezaron a levantar todos solo vi a mi amiga toda morada e hinchada. Busqué a mi mamá y estaba en medio y mi hermanita tiene 12 años (…). Somos de Malacatán, venimos en un carrito e íbamos a salir temprano. Yo me salvé porque a mí me jalaron, me hubiera gustado que me dejaran ahí para irme con mi mamá y mi hermanita”, lamentó la sobreviviente.