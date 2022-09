VIDEO. Giammattei aparece con inmovilizador tras sufrir caída en acto público

Tras sufrir el accidente, el gobernante habló sobre su caída en el acto de entrega de sillas de ruedas para adultos mayores que se realizó en Chiquimula.

El presidente Alejandro Giammattei cayó al tratar de bajarse de una tarima durante una actividad pública que se desarrolló el 29 de agosto pasado en Chiquimula.

Giammattei encabezó un acto oficial relacionado al Programa Estipendio Agropecuario como parte de su gira de trabajo en ese departamento. Al finalizar la actividad, el mandatario sufrió una caída cuando intentaba descender de las gradas del escenario. Los segundos antes de la caída quedaron captados en video por una transmisión en vivo del Gobierno de Guatemala.

Tras sufrir el accidente, el gobernante habló sobre su caída en el acto de entrega de sillas de ruedas para adultos mayores que también se realizó en Chiquimula.

“Yo también soy adulto mayor y requiero apoyo en la movilidad, y hasta apoyo para que me recojan cuando me somato. Pero ni modo, así es la vida, chance el presidente también recibe cachimbazos, no solo políticos sino caídas de uno mismo”, expresó Giammattei.