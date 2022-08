Viruela del mono: ¿Cuáles son las dudas que persisten sobre la enfermedad?

Expertos advierten que hay que considerar a la viruela del mono “como un problema de salud pública”.

Publicidad

Cuando se registra un aumento de casos de viruela del mono en el mundo, con más de 35 mil infecciones registradas, persisten aún muchas dudas sobre la enfermedad, las cuales son cruciales para saber hasta qué punto se podrá contener la epidemia.

¿Mutaciones del virus?

La viruela del mono ya era conocida desde hace décadas en países africanos, pero la novedad es que este año se extendió a otros continentes. El perfil de los enfermos también ha cambiado, y de ahí sale la primera pregunta: ¿el virus cambió a través de mutaciones?

“Al examinar el genoma, vemos que efectivamente hay algunas diferencias genéticas”, declaró la OMS a la AFP. “Pero no sabemos nada de la importancia de estos cambios genéticos y hay investigaciones en curso para establecer las [eventuales] consecuencias de estas mutaciones sobre la transmisión y la gravedad de la enfermedad”, explicó.

¿Contagiar sin síntomas?

Aún se desconoce hasta qué punto personas infectadas por el virus, pero sin síntomas, pueden transmitir la enfermedad. Un estudio realizado en Francia y publicado en la revista Annals of Internal Medicine, registró la presencia del virus en algunos pacientes asintomáticos, pero sin poder determinar si eran contagiosos. Esto es “una razón adicional” por la que hay que considerar a la viruela del mono “como un problema de salud pública”, apunta Stuart Isaac, investigador independiente del estudio.

¿Vacunas eficaces?

Numerosos países han iniciado campañas de vacunación, pero estas vacunas en contra de la viruela no fueron desarrolladas específicamente en contra de la viruela del mono. Por lo tanto, su nivel de eficacia aún no está claro, aunque no cabe duda de que proporciona cierto nivel de protección.

Sin embargo, hay signos alentadores en el Reino Unido, donde parece que la epidemia se está desacelerando. Las autoridades británicas creen que la vacuna “debería tener un efecto significativo en la transmisión del virus”.

¿Se transmite sexualmente?

Los investigadores se mostraron reticentes en calificar la viruela del mono como enfermedad de transmisión sexual (ETS), pero está demostrado que los contagios actuales están principalmente relacionados con las relaciones sexuales. Esta conclusión, respaldada por varios estudios basados en cientos de casos, socava la hipótesis de un papel importante de la transmisión aérea.

También pone en duda la necesidad de mantener en cuarentena a los enfermos, como se hace en varios países. Sin embargo, aún persiste un interrogante: ¿el virus se transmite simplemente por el contacto físico durante las relaciones sexuales o también a través del semen?

¿Transmisión a animales?

Originalmente, la viruela del mono se identificó como una enfermedad que se transmitía principalmente a los seres humanos por medio de animales, más bien roedores y raramente primates. El alto nivel de transmisión de persona a persona es una característica nueva. Pero aún queda por ver si los humanos pueden transmitir la enfermedad a los animales.

La cuestión no es anecdótica, ya que los animales podrían constituir una reserva de contaminaciones en la que el virus podría seguir evolucionando de forma potencialmente peligrosa. Un estudio de caso publicado en The Lancet describió recientemente un primer contagio de humanos hacia un perro. Pero hasta ahora, se trata de un solo caso y según la OMS, el peligro sería más bien que el virus se transmita a animales salvajes. “Es a través del proceso de un animal que infecta al siguiente y al siguiente y al siguiente que vemos una rápida evolución del virus”, dijo esta semana Michael Ryan, un experto de la OMS.

*Con información de AFP

(Visited 24 times, 24 visits today)

Publicidad