Biden anuncia plan contra “epidemia” de violencia por armas de fuego

“Ya basta de rezos (...) llegó la hora de la acción”, aseguró el mandatario, que calificó la situación de la violencia armada en Estados Unidos de “vergüenza internacional”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, denunció este jueves que su país sufre una “epidemia” de violencia provocada por las armas de fuego, y anunció medidas limitadas para intentar controlar ese flagelo.

El presidente, que siempre ha abogado por un mayor control de la tenencia de armas, ha recibido presiones de su partido, el Partido Demócrata, para que actúe tras los recientes tiroteos de Colorado y Georgia.

“Esto es una epidemia, por el amor de Dios, y tiene que parar”, declaró el mandatario demócrata en la Casa Blanca, refiriéndose igualmente a los tiroteos como una “crisis de salud pública”.

Today, I’m joining Vice President Harris and Attorney General Garland to announce new actions to reduce gun violence. Tune in. https://t.co/p6dgJRYKwe

Sin un acuerdo probable en el Congreso de Estados Unidos para aprobar una reforma amplia, por ejemplo para exigir un informe de antecedentes para los compradores, Biden anunció seis decretos para intentar abordar el problema.

El presidente presentó un plan limitado para prevenir la propagación de las llamadas “armas fantasma” (de fabricación artesanal, a veces con impresoras 3D), que son imposibles de rastrear en caso de ser utilizadas en un crimen.

También propuso aumentar las regulaciones para los soportes de brazo diseñados para estabilizar el arma, un dispositivo usado por el sospechoso del tiroteo de Colorado, que dejó 10 muertos.

“Ya basta de rezos”, afirmó con respecto a un problema que provoca cerca de 40 mil muertos cada año en el país. “Llegó la hora de la acción”, aseguró el mandatario que se refirió a la situación como una “vergüenza internacional”.

El mandatario se comprometió a apoyar a las agencias implicadas en la lucha contra este tipo de violencia y encargó un reporte exhaustivo sobre el problema, un balance que no se realizaba desde el año 2000.

– Stopping the proliferation of ghost guns – Regulating pistols modified with a stabilizing brace – Helping states adopt red flag laws – Supporting community violence interventions

My Administration is taking initial steps to reduce gun violence, including:

El mandatario indicó que sus propuestas son solo un punto de inicio, y llamó al Congreso a legislar para lograr medidas como el control de antecedentes y terminar con la venta de fusiles de asalto que muchas veces son el arma utilizada en los tiroteos masivos.

El demócrata se declara partidario de un control de antecedentes más estricto para los compradores de armas de fuego y de la prohibición de los rifles de tipo militar, como el AR-15.

Ambas ideas enfrentan una fuerte resistencia en el Congreso, donde las estrechas mayorías demócratas en ambas cámaras dificultan el trámite de iniciativas sobre este tema tan sensible en Estados Unidos.

The Senate should immediately pass the three House-passed bills to close loopholes in the gun background check system.

That is one of the best tools we have right now to prevent gun violence and save lives.

— President Biden (@POTUS) April 8, 2021