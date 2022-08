Los restos fueron encontrados cuando una familia llevó a su casa un remolque lleno de objetos vendidos en una subasta de un almacén.

Macabro hallazgo. Los restos de dos niños fueron encontrados en maletas que fueron subastadas en un depósito de Auckland, Nueva Zelanda, en un caso que conmocionó al país y por el cual la policía ha abierto una investigación por homicidio.

La policía neozelandesa confirmó este jueves que los restos encontrados correspondían a dos niños de entre 5 y 10 años. El inspector Tofilau Faamanuia Vaaelua señaló que los cuerpos probablemente hayan estado conservados durante varios años. “La naturaleza de este descubrimiento aporta algunas complejidades a la investigación, especialmente dado el tiempo transcurrido entre el momento de la muerte y el momento del hallazgo”, dijo Vaaelua.

#LIVE: Police are holding a press conference regarding the discovery of human remains brought to a South Auckland home from a storage unit auction. Watch the press conference here: https://t.co/Htm2yidlyB

— RNZ (@radionz) August 18, 2022