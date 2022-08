Presidenta del TSE confirma que no invitó a Jimmy Morales a su juramentación

El exmnadatario llegó al Teatro de Cámara acompañado de la exprimera dama, Patricia Marroquín de Morales, hecho que llamó la atención.

El expresidente Jimmy Morales asistió a la toma de posesión de la magistrada Irma Elizabeth Palencia, como presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acto oficial que se desarrolló en el Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”, el domingo, 14 de agosto de 2022.

El exgobernante llegó al teatro acompañado de la exprimera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, hecho que llamó la atención de los medios de comunicación que cubrieron la actividad. Los exfuncionarios fueron captados sentados en una esquina, en el área para invitados.

En el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas se le consultó a la presidenta del TSE si ella giró la invitación al exgobernante, lo cual negó, y dijo desconocer quién lo había hecho.

En cuanto a la invitación que se le giró al expresidente aseguró “yo di a cada magistrado un número de invitaciones que me solicitaban porque querían querer invitar a alguien y entonces fue en alguna de esas invitaciones”.

La titular del ente electoral dice que no descalifica la invitación que se le hizo a Morales y a su esposa porque es un expresidente. Sin embargo, insistió que ella no fue quien los invitó.

“Aunque yo no la hice, yo no la censuro, pero cada quien puede tener la opinión que mejor le parezca (…). Yo no le giré la invitación personalmente, pero cada uno de mis colegas tenía la posibilidad de tener cinco invitaciones o los que ellos solicitara. Ellos tenían el derecho de invitar a los invitados que ellos quisieran. A mí no me molestó, y no hubo una situación que me incomodara”, aseveró.