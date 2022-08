“Coyotes” abandonan a mujer que quedó atrapada en columnas de muro fronterizo

Una mujer quedó atrapada en el muro fronterizo, con tan mala suerte que la abandonan los 'coyotes' que intentaron cruzarla a EE.UU.

Una mujer salvadoreña quedó atrapada en el muro fronterizo, con tan mala suerte que la abandonan los “coyotes” que intentaron cruzarla a territorio estadounidense. Los agentes asignados a la zona fronteriza del sector de San Diego recibieron una llamada de auxilio y rescataron a la migrante que los traficantes de personas abandonaron después de quedar atrapada entre dos columnas de acero del muro fronterizo que divide Tijuana con la ciudad antes mencionada.

El jefe de la patrulla del sector de San Diego, Aaron M. Heitke, publicó una serie de fotografías en Twitter de los momentos de una operación de rescate de una mujer que estaba atrapada en una parte del muro fronterizo que divide a los dos países. La salvadoreña quedó atrapada entre los vigas de acero del muro cuando los contrabandistas intentaban cruzarla a los Estados Unidos de manera ilegal.

This morning smugglers jacked a portion of the fence open to illegally cross an El Salvadoran into the U.S. When the jack slipped & pinned the woman, they abandoned her. #USBP, #EMS, #SDFD and #GN_Mexico_ responded and were able to free her. #FirstResponders #border #CBP pic.twitter.com/5eT6fq7A5a

— Chief Patrol Agent Aaron M. Heitke (@USBPChiefSDC) August 2, 2022