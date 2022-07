“Autoridades salvadoreñas están violando el territorio nacional”, indica Gobernador de Jutiapa

Edvin Lemus asegura que las autoridades salvadoreñas están realizando capturas de guatemaltecos de forma ilegal.

El Gobernador de Jutiapa, Edvin Lemus, aseguró que las autoridades salvadoreñas están violando el territorio nacional y capturado a guatemaltecos de forma ilegal, usando el estado de Excepción de El Salvador.

Según indica el funcionario, en la aldea Las Champas, Monterrico, del municipio de Moyuta, Jutiapa, se están registrando problemas territoriales ya que las fuerzas de seguridad del vecino país están ingresando a territorio guatemalteco usando la medida en mención, decretada por el presidente Nayib Bukele.

Por otro lado, indicó que ya iniciaron una mesa de diálogo, ya que afirmó que están “violando el territorio guatemalteco” y realizando capturas de guatemaltecos de forma ilegal y se los están llevando.

Mesa técnica

La mesa técnica que se inició es para abordar las violaciones de los derechos de los guatemaltecos y buscar solución y no confrontación, no obstante, dijo que debido a que el asunto es mayor ya solicitaron una mesa de alto nivel, ya que es “un problema internacional” y no municipal.

En dicha mesa de alto nivel se espera que participen funcionarios guatemaltecos y se solicitará al mandatario Bukele que delegue una comisión para abordar la problemática a través del diálogo.

Finalmente, el gobernador Lemus señala que el problema es “político” derivado del estado de Excepción donde las garantías individuales se pierden y las autoridades de El Salvador se están pasando a territorio guatemalteco.

Estado de Excepción

En respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el Congreso, a petición de Bukele, decretó el 27 de marzo un régimen de excepción que se ha prorrogado hasta fines de julio y que permite detenciones sin orden judicial-

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos.

Las pandillas MS-13 y Barrio 18 son las que más delinquen en El Salvador. Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos 16.000 de sus miembros.

Con las detenciones realizadas en 110 días de régimen de excepción, estarían tras las rejas 62.000 pandilleros, un 88,5% de los 70.000 que ingtegrárían esos grupos.

* Con información de agencia AFP y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

