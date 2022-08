Viruela del mono: Estados Unidos declara emergencia de salud pública

La medida permitirá al gobierno estadounidense desembolsar fondos, recopilar datos y movilizar a más personal en la lucha contra la viruela del mono.

El Gobierno de Estados Unidos declaró este jueves una emergencia de salud pública por la viruela del mono. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, confirmó la medida y llamó a los estadounidenses a “tomarse en serio” la enfermedad.

“Estamos preparados para elevar la respuesta un nivel más para abordar este virus, e instamos a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la viruela del mono y asuman la responsabilidad de ayudarnos a hacer frente a este virus”, dijo Becerra.

In light of evolving circumstances on the ground, I am declaring a public health emergency on #monkeypox. We are prepared to take our response to the next level in addressing this virus. We urge every American to take monkeypox seriously.

— Secretary Xavier Becerra (@SecBecerra) August 4, 2022