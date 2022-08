Guatemala logra boleto a la final Copa Unificada que se celebra en Estados Unidos

La Selección Unificada Femenina de Futbol 7 de Guatemala derrotó por 7-0 al combinado de Burkina Faso y se enfrentará a Estados Unidos en la final que se disputará este sábado.

La Selección Unificada Femenina de Futbol 7 que compite en la Copa Unificada de Olimpiadas Especiales, ha colocado a Guatemala entre las dos mejores de la competición al clasificarse a la final del torneo que se lleva a cabo en los Estados Unidos.

Las guatemaltecas golearon 7-0 a Burkina Faso en las semifinales y se enfrentarán a Estados Unidos en la final que se celebrará este sábado 6 de agosto a las 10:00 y se podrá ver por ESPN 3.

La azul y blanco arrasó con sus rivales en sus tres partidos anteriores, primero goleó por 5-0 a Namibia con cuatro goles de Adriana Ramírez y uno de Sofía Chávez.

Su segundo triunfo fue aún más abultado, 7-0 ante la Selección de El Caribe, con un triplete de Ramírez, un doblete de Chávez y una anotación de Daroulin Ávila y Katherine Ruiz.

Y su tercer resultado, y que le dio el pase a las semifinales, tampoco fue por poco pues humilló por 8-0 a Eslovaquia, con un doblete de Adriana Ramírez y goles de Daniela Madrid, Susan Yuman, Emely Alarcón, Adelyn Mayorga, Sofía Chávez y Katherine Ruiz.

En el partido decisivo para llegar a semifinales, la Azul y Blanco volvió a golear y derrotó 7-0 a Burkina Faso, las guatemaltecas ya se encuentran instaladas en la final, y buscarán el título ante Estados Unidos este sábado.

Esta es la primera vez en la historia que Guatemala tiene participación en el futbol unificado de Olimpiadas Especiales.

“La selección que representa a nuestro país se clasificó por el alto crecimiento que se ha tenido en los últimos años en el desarrollo del futbol femenino”, informó en su momento, la organización.

El combinado nacional está integrado por 11 jugadores, 6 con discapacidad y 5 sin discapacidad.

Estados Unidos, México, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, India, Sri Lanka, Egipto, Burkina Faso, Namibia, Eslovaquia, El Caribe y Guatemala fueron las clasificadas al torneo, organizado por Special Olympics, que desde el 30 de julio hasta el 7 de agosto, se lleva a cabo e Detroit, Michigan.

Up and at em'! We're ready for an exciting Day Four of competition as we head into our semi-final matches. Things are heating up in the Motor City!#TogetherUnstoppable #LiveUnified @SpecialOlympics pic.twitter.com/aceRVq0oDm

