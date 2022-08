VIDEO: China moviliza tanques en plena playa, a la vista de todos los bañistas

En las imágenes se observan “lanzadores de misiles balísticos de alcance medio DF-16 de la Fuerza de Misiles del Ejército Popular de Liberación de China”.

Aumentan las tensiones entre China y Taiwán, tras la reciente visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla. Desde la semana pasada, China anunció que daría inicio a una serie de maniobras militares, comenzando con “disparo de municiones reales de largo alcance” en el estrecho de Taiwán, que separa la isla de China continental. Estas maniobras son “una medida necesaria y legítima para responder a las graves provocaciones de algunos políticos estadounidenses e independentistas taiwaneses”, sostuvo la diplomacia china.

El martes, en redes sociales circularon imágenes que mostraban tanques de las fuerzas chinas siendo movilizados en una playa de Fujian, en el sureste del gigante asiático, ante la mirada de los bañistas que se encontraban en el lugar De acuerdo al medio Sputnik, en las grabaciones se aprecian “lanzadores de misiles balísticos de alcance medio DF-16 de la Fuerza de Misiles del Ejército Popular de Liberación de China”.

Este miércoles, autoridades de Taiwán señalaron la incursión de 27 aviones militares de China en su zona de defensa aérea. “27 aviones del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) ingresaron el 3 de agosto de 2022 en la zona circundante” al espacio aéreo de Taiwán, indicó en Twitter el ministerio taiwanés de Defensa, adjuntando fotografías.

En ciertos puntos, la zona de operaciones chinas se acercará a menos de 20 kilómetros de la costa de Taiwán, según las coordenadas compartidas por el ejército chino. El ministerio taiwanés de Defensa dijo que los ejercicios violan las aguas territoriales de la isla y denunció “una acción irracional que desafía el orden internacional”.

Las autoridades taiwanesas, no obstante, se mantienen desafiantes ante las amenazas de maniobras militares chinas cerca de sus costas. “Frente a las crecientes y deliberadas amenazas militares, Taiwán no retrocederá (…) Mantendremos la línea de defensa de la democracia”, declaró la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen.

Grateful to have friends in the international community standing with #Taiwan to defend democracy & uphold regional security. Thank you @SpeakerPelosi & all the members of your delegation for coming to Taiwan & expressing your support. https://t.co/2EdwsiF8t3

